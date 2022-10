Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Magstadt: Unfall fordert eine leichtverletzte Person und 24.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Eine 20-jährige Skoda-Fahrerin war am Donnerstag gegen 17:40 Uhr auf der Autobahn 8 zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart unterwegs und befuhr den vierten Fahrstreifen. Aufgrund des stockenden Verkehrs musste eine vor dem Skoda fahrende 20-jährige Ford-Lenkerin abbremsen, was die Skoda-Fahrerin mutmaßlich zu spät erkannte und ihr Fahrzeug daher nach rechts lenkte, um ein Auffahren auf den Ford zu verhindern. Dabei übersah sie jedoch den auf dem dritten Fahrstreifen fahrenden Hyundai eines 25-jährigen Autofahrers, so dass es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Skoda wurde in der Folge wieder nach links auf den vierten Fahrstreifen abgewiesen, wo er schließlich mit dem Ford der 20-Jährigen zusammenstieß. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils rund 8.000 Euro. Der Skoda und der Hyundai mussten abgeschleppt werden. Die 20-jährige Skoda-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Mit ihr im Auto waren ihre 51-jährige Mutter und ihre 76-jährige Großmutter. Während die 51-Jährige unverletzt blieb, wurde die 76-Jährige vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Hyundai-Fahrer sowie die Ford-Fahrerin wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell