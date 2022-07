Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sein Fahrzeug nicht rechtzeitig umgemeldet...

Bild-Infos

Download

Lambrecht/ Pfalz (ots)

... hat ein 24-Jähriger aus der VG Leiningerland, als er mit seinem PKW mit ausländischer Zulassung am 24.07.2022 um 02:30 Uhr durch eine Streife in der Hauptstraße in 67466 Lambrecht einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass der Mann, welcher auch Halter des Fahrzeuges ist, bereits seit über zwei Jahren ordnungsbehördlich in Deutschland gemeldet ist und daher sein Fahrzeug hätte ummelden müssen. Da er dies nicht tat, muss er sich nun in Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, sowie gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Die Polizei weist darauf hin, dass Halter von Fahrzeugen mit ausländischer Zulassung nach Begründung eines Wohnsitzes in Deutschland nach einem Jahr ihr Fahrzeug ummelden müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell