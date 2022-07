Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz geführt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.07.2022 um 19:30 Uhr wurde eine 51-Jährige aus dem Saarland mit einem E-Scooter in der Chemnitzer Straße in 67433 Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen, da an dem E-Scooter lediglich die Versicherungsplakette aus dem letzten Jahr angebracht war. Aufgrund dieser Tatsache war die Fahrt für die Saarländerin beendet und sie musste ihren E-Scooter nach Hause schieben. Nun kommt auf die Dame ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Ferner muss sich der Halter des E-Scooters ebenfalls strafrechtlich diesbezüglich verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell