Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Einbruch in Vereinsheim

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter schlugen zwischen Mittwoch 16:00 Uhr und Donnerstag 08:50 Uhr ein Fenster an einem Sportvereinsheim in der Bachstraße in Bönnigheim ein und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Dort wurden mehrere Schränke und Schubladen nach Wertsachen durchsucht. Da das Vereinsheim derzeit nicht verpachtet ist, machten sich die Täter unerkannt, nach bisherigen Erkenntnissen jedoch auch ohne Diebesgut aus dem Staub. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf etwa 900 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell