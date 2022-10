Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unbekannte greifen Supermarktkunden an

Ludwigsburg (ots)

Ein 35-jähriger Zeuge hielt sich am Mittwochabend gegen 21:40 Uhr als Kunde in einem Supermarkt in der Straße Schießtäle in Herrenberg auf. Dort wurde er auf drei Männer aufmerksam, die sich aus seiner Sicht auffällig verhielten. Beim Bezahlvorgang an der Kasse informierte er daher eine Mitarbeiterin über seine Beobachtung. Nachdem der 35-Jährige den Supermarkt verlassen hatte, wurde er von zwei der drei Personen erwartet und angesprochen. Nach einem kurzen Wortwechsel schlug einer der beiden noch unbekannten Männer dem Zeugen mit der Faust ins Gesicht, wodurch der 35-Jährige leicht verletzt wurde. Anschließend flüchteten die beiden Männer zu Fuß. Von den Flüchtenden ist lediglich bekannt, dass einer eine Basecap trug und der zweite mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet war. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führte nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032 2708-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell