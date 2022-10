Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Herrenberg: Zwei Tatverdächtige nach räuberischem Diebstahl in Haft

Ludwigsburg (ots)

Eine 23-jährige Frau und ein 25-jähriger Mann befinden sich seit Mittwoch in Untersuchungshaft, nachdem sie am Dienstag einen räuberischen Diebstahl in Herrenberg begangen haben sollen. Die 23-Jährige begab sich gegen 18:00 Uhr gemeinsam mit einem 38-jährigen Mann in ein Modegeschäft in der Hindenburgstraße. Dort wurden sie von einem 56 Jahre alten Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie mehrere Handtaschen im Wert von insgesamt etwa 600 Euro in eine Tasche steckten und den Laden verließen, ohne diese zu bezahlen. Der 56-Jährige folgte den beiden, die anschließend zu einem auf einem nahegelegenen Parkplatz wartenden PKW gerannt sein sollen. Der 56-Jährige habe sich vor das Fahrzeug gestellt, um dieses am Losfahren zu hindern. Der 25 Jahre alte Fahrer des Citroen soll dennoch Gas gegeben haben, sodass der Ladendetektiv sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen musste. Sofort verständigte Einsatzkräfte des Polizeireviers Herrenberg konnten den mit den drei Personen besetzten Citroen wenig später kurz vor der Autobahnauffahrt Herrenberg-Gültstein der BAB 81 stoppen. Im Fahrzeug konnten sowohl die zuvor entwendeten Handtaschen als auch vermeintliches weiteres Diebesgut im Gesamtwert von rund 2100 Euro aufgefunden werden. Während der 38 Jahre alte Mann wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, wurden der 25-Jährige und die 23-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwoch einem Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle, setzte sie in Vollzug und wies die beiden rumänischen Staatsangehörigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Herkunft des weiteren Diebesgutes ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell