Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: 55-Jähriger bedroht Jugendliche

Ludwigsburg (ots)

Mit einer unangenehmen Person bekam es ein Gruppe Jugendlicher zu tun, die am Mittwoch in Benningen am Neckar zusammen unterwegs war. Ein 55 Jahre alte Mann sprach die drei Mädchen und drei Jungen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren zunächst am Bahnhof an und verfolgte sie anschließend zu einem Spielplatz und bis zum Rathaus. Er forderte sie auf ihre Musik leiser zu machen, beleidigte die Mädchen in sexueller Weise und bedrohte die gesamte Gruppe. Die von den Jugendlichen hinzugezogene Polizei nahm eine Anzeige auf und sprach dem vermutlich alkoholisierten Mann einen Platzverweis bis zum nächsten Morgen aus.

