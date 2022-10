Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Walheim, Kreis Ludwigsburg - Verkehrsunfall mit Traktor

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 20.55 Uhr auf der B27 zwischen Walheim und Kirchheim ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Beteiligter schwer verletzt wurde. Ein 79-Jähriger war mit seinem Opel von Walheim in Richtung Kirchheim unterwegs, erkannte einen vor ihm fahrenden Traktor eines 62-Jährigen zu spät und konnte trotz eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß nicht verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Traktor auf die Seite, der Opel schlingerte in einen Graben neben der Fahrbahn. Der Fahrer des Traktors wurde bei dem Sturz schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Unfallstelle bis 0.15 Uhr gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000 EUR. Neben der Feuerwehr Walheim, welche mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort war, war der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und je zwei Streifenwagen des Polizeireviers Bietigheim und der Verkehrspolizei im Einsatz.

