Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Unfallflucht in der Lembergerstraße

Ludwigsburg (ots)

Eine noch unbekannte Fahrzeuglenkerin war am Mittwoch gegen 17:40 Uhr in der Lembergerstraße in Benningen am Neckar in einen Unfall verwickelt. Eine 19-jährige Audi-Fahrerin bog von der Kernerstraße nach links in die Lembergerstraße ab. Ein von links kommender silberner Kleinwagen nahm der 19-Jährigen dabei vermutlich die Vorfahrt, sodass diese ausweichen musste. Aufgrund des Ausweichmanövers fuhr die 19-Jährige gegen eine Gartenmauer, wobei ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand. Nach einem kurzen Gespräch mit der Audi-Fahrerin, setzte die Unbekannte ihre Fahrt, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern, fort. Bei der Unbekannten soll es sich um eine ungefähr 165 cm große, etwa 50-Jährige, mit schlanker Statur, kurzen grauen Haaren und einer schwarzen Brille gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell