Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch 23.00 Uhr und Donnerstag 10.00 Uhr verschaffte sich ein noch unbekannter Einbrecher Zugang in eine Gaststätte in der Talstraße in Korntal. Er riss einen Rollladen aus der Halterung und brach anschließend das dahinterliegende Fenster auf. So gelangte er in die Küche. Anschließend entwendete er aus dem Thekenbereich sechs Flaschen hochprozentigen Alkohol, Bargeld und mehrere Schlüssel. Einer der Schlüssel passt zu einem Renault Twingo, der mit dem Namen der Gaststätte beklebt ist. Diesen PKW entwendete der Täter ebenfalls. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Der Sachschaden konnte abschließend noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell