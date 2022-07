POL-PDTR: Bilanz des Veitsrodter Prämienmarktes

Hermeskeil (ots) - Am Samstag, 09. Juli, in den späten Abendstunden, wurde in der Koblenzer Straße / Ecke Josef-Krebs-Straße ein Verkehrsschild beschädigt. In den Schildermast wurde eine Delle geschlagen und verbogen. Zum Tatzeitpunkt fand die Hermeskeiler Stadtwoche statt. Möglicherweise wurde die Tat von Zeugen beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei Hermeskeil (Tel.: 06503/9151-0) entgegen. Rückfragen bitte an: ...

