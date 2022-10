Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Motorradfahrer stürzt nach Zusammenstoß mit PKW

Kenn, L145/A602 (ots)

Am Mittwoch, 12.10.2022 ereignete sich gegen 07:50 Uhr in der Gemarkung Kenn, im Einmündungsbereich von A602 auf L145, ein Verkehrsunfall. Hierbei waren ein Personenkraftwagen und ein Motorrad beteiligt. Die PKW-Fahrerin fuhr von der Autobahn ab und wollte auf die Landstraße einbiegen. Dabei missachtete sie ein Stoppschild und somit die Vorfahrt des Motorradfahrers. Dieser stürzte infolge des Zusammenstoßes zu Boden und verletzt sich leicht am Knie. Der Motorradfahrer wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Durch das entstandene Verkehrshindernis musste der Verkehr vorübergehend durch eine Streife der Polizeiinspektion Schweich geregelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell