Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kripo warnt vor falschen Wasserwerkern

Idar-Oberstein (ots)

Die Kripo Idar-Oberstein warnt derzeit aktuell vor dem Auftreten von sogenannten "Falschen Wasserwerkern" im Stadtgebiet von Idar-Oberstein. Gegen 08.30 Uhr klingelt am heutigen Morgen eine männliche Person an einem Wohnhaus in der Vollmersbachstraße im Stadtteil Idar. Der Mann teilte der Frau mit, dass die Wasserleitungen abgestellt werden müssen. Die Frau ließ den Mann jedoch nicht in ihr Anwesen und verständigte die Polizei. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, relativ große und kräftige Gestalt, hellhäutig, blonde Haare, deutsche Sprache ohne Akzent. Ermittlungen bei den Stadtwerken Idar-Oberstein ergaben, dass derzeit keine Mitarbeiter von dort im Stadtgebiet von Idar-Oberstein mit einem entsprechenden Auftrag unterwegs sind.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang, an der Haustür immer Vorsicht walten zu lassen. Das Ziel der Täter ist es, in die Wohnung der Opfer zu gelangen, um Bargeld, Schmuck oder andere Wertsachen zu entwenden. Mit Ablenkungsmanövern gelingt es ihnen trotz Anwesenheit der Wohnungsinhaber die Wohnung zu durchsuchen. Um sich allgemein vor Trickdiebstahl und Trickbetrug zu schützen, sollte man folgendes beachten: Geben Sie keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung. Vergewissern Sie sich beim geringsten Zweifel bei der zuständigen Behörde über die Richtigkeit des Besuchs. Lassen Sie nur dann Handwerker oder andere Personen in Ihre Wohnung, wenn sie diese auch bestellt haben oder sie vom Vermieter angekündigt worden sind. Wenn Sie einen Verdacht schöpfen, verständigen Sie ohne zu zögern die Polizei. Weitere Infos finden Sie auf der Internetseite der Polizei-

Beratung unter dem Link: Trickdiebstahl Betrug | polizei.beratung.de (polizei-beratung.de)

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, das sich bei weiterem Auftreten von verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen die jeweils Geschädigten zeitnah mit der örtlich zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung setzen. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

