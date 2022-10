Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht

Gonzerath (ots)

In der Zeit von Montag, 10.10.22 um 21.00 Uhr, bis Dienstag, 11.10.22 um 15.00 Uhr, kam es in Morbach Ortsteil Gonzerath zu einer Verkehrsunfallflucht. Der PKW des Geschädigten stand auf Höhe der Hauptstraße 59 am Fahrbahnrand. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren die vordere linke Fahrzeugflanke am Fahrzeug des Geschädigten. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer kann sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Unfallflucht machen? Hinweise bitte an die Polizei Morbach unter 06533/93740.

