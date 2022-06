POL-PDNR: Friedewald- Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

57610 Altenkirchen (Westerwald) (ots) - Durch den Gebäudebrand in der Koblenzer Straße in Altenkirchen wurden 2 Personen leicht verletzt. Der Brand wurde gelöscht. Seit ca. 2 Uhr laufen die Nachlöscharbeiten. Am Brandort sowie benachbarten Gebäuden entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Es ist weiterhin mit Verkehrsbehinderungen und Umleitungen in der Koblenzer Straße in Altenkirchen zu rechnen. Die ...

mehr