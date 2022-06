Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Horhausen (WW) (ots)

Am späten Mittwochnachmittag kam es gegen 17:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Rheinstraße in Horhausen. Der / die Unfallverursacherin befuhr die Rheinstraße (Bundesstraße 256) aus Richtung Flammersfeld kommend in Richtung Neuwied. Hierbei touchierte das Fahrzeug den Seitenspiegel eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW Seat. Der / die Beschuldigte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell