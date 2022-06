Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Rheinbrohl

Rheinbrohl (ots)

Am Montag, 20.06.2022 touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 16 Uhr bis 16:15 Uhr einen Pkw auf der Hauptstraße in Rheinbrohl, welcher gegenüber dem Bahnhof in Fahrtrichtung Ortsmitte geparkt stand. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer setzte eine Polizeistreife, die sich gerade zu Ermittlungen auf der Hauptstraße in der Ortsmitte von Rheinbrohl befand in Kenntnis. Die zeitnahe Unfallaufnahme ergab, dass der Unfallverursacher gegen den Fahrerspiegel gefahren war, wodurch dieser beschädigt wurde. Die Spiegel-Kappe fiel auf den Boden und das Spiegelglas hing heraus. Der Unfallverursacher verließ unerlaubt den Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben könnten.

