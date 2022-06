Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verlorene hochwertige Smartphones in Linz

Linz (Rhein) (ots)

Im Bereich Linz kam es zu zwei sehr ähnlich gelagerten Fällen, die jeweils ein "gutes Ende" fanden.

Am Sa. 18.06 teilte ein 23 jähriger Mann mit, dass er bereits am Donnerstag16.06.22 am Bahnhof in Linz sein hochwertiges Smartphone verloren habe. Am Samstag, sendete das Gerät eine Standortmeldung, demnach befände es sich in Rheinbrohl.

Über diese Ortung und weitere Fahndungsmaßnahmen gelang es der Polizei den Finder ausfindig zu machen. Der 46 jährige Mann war sichtlich überrascht und händigte das Handy den Polizeibeamten aus. Er gab an, dass er die Absicht hatte das Handy beim Fundbüro abzugeben, jedoch noch nicht dazu gekommen sei. Aufgrund diverser Unstimmigkeiten erscheint dies sehr unwahrscheinlich, sodass gegen ihn ein Verfahren wegen Fundunterschlagung eingeleitet wurde. Das Smartphone konnte dem rechtmäßigen Eigentümer überstellt werden.

Am Sonntag, 19.06.22 verlor eine 17 jährige junge Frau ebenfalls ihr neuwertiges Smartphone auf dem Weg vom Bahnhof nach Hause. Auch in diesem Falle gelang die Ortung des Gerätes, problematisch war jedoch, dass es sich hier um ein Mehrfamilienhaus handelte. Durch Befragungen und weitergehende Ortungsmaßnahmen gelang es auch in diesem Falle, den Finder zu kontaktieren. Auch in diesem Falle wird wegen Fundunterschlagung ermittelt. Die 17 jährige ist wieder im Besitz ihres Handys.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell