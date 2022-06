POL-PDNR: Handys enttarnen Drogen-/Alkoholsünder

Flammersfeld (ots) - Am Sonntag, den 19.06.2022, gegen 16:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in Flammersfeld auf der B256 an der Kreuzung zur Kreisstraße 9/Landesstraße 272. Ein 58-jähriger Motorradfahrer befuhr die B256 in Fahrtrichtung Oberlahr. Ein 82-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Kreisstraße 9 und beabsichtigte an der Kreuzung geradeaus in Richtung der Landesstraße 272 die B256 zu ...

