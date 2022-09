Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Singen (ots)

Am Montagabend ist es auf der Radolfzeller Straße zu einem Auffahrunfall mit Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro gekommen. Ein 56-jähriger war mit einem Mercedes Citan auf der Radolfzeller Straße unterwegs. Vor dem Mercedes fuhr eine 34 Jahre junge Frau mit einem BMW. Auf Höhe der Bushaltestelle Waldheimsiedlung bremste die BMW-Fahrerin aufgrund eine Radfahrers, woraufhin der Mercedes in das Heck des BMW prallte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 56-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Der Mann musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Um den nicht mehr fahrbereiten Mercedes kümmerte sich ein Abschleppdienst.

