Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung vor Diskothek auf der Max-Stromeyer-Straße - Polizei sucht Zeugen

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung vor einer Diskothek auf der Max-Stromeyer-Straße in der Nacht auf Sonntag. Gegen 1 Uhr löste die Brandmeldeanlage in der Disko aus, woraufhin das Gebäude geräumt wurde. Im Bereich des Eingangs kam es anschließend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, die sich in er Folge auf den Parkplatz verlagerte. Mehrere Beteiligte erlitten dabei Verletzungen. Die Polizei bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

