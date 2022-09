Konstanz, Freiburg (ots) - Telefonbetrüger haben am Freitag zwei Seniorinnen mit Schockanrufen um hohe Bargeldbeträge gebracht. Beide Frauen erhielten einen Anruf einer Betrügerin, die sich mit weinerlicher Stimme am Telefon als "Tochter" der Angerufenen ausgab. In der Folge gab die falsche Tochter Hörer an einen vermeintlichen Polizisten, Staatsanwalt oder Richter ...

mehr