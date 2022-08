Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Unfall zwischen LKW und Motorrad an der Osnabrücker Straße -17-Jährige leicht verletzt

Melle (ots)

Ein 34-jähriger LKW-Fahrer beabsichtigte am Dienstagmittag von der Osnabrücker Straße aus rückwärts auf ein Firmengelände eines Metallwarenherstellers zu fahren. Dazu setzte er auf der Straße mit eingeschaltetem Blinker rückwärts. Er übersah dabei jedoch eine 17-Jährige, die mit ihrem Motorrad hinter dem Lkw stand und noch versuchte durch Hupen auf sich aufmerksam zu machen. Trotz dessen kam es zum leichten Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich die junge Frau aus Rödinghausen glücklicherweise nur leicht verletzte. An dem Lkw sowie an der 125er Yamaha entstand ein geringer Sachschaden. Die Verletzte begibt sich selbständig in ärztliche Behandlung.

