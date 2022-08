POL-OS: Bissendorf: Zeugenaufruf nach illegaler Müllentsorgung von Eternitplattten

Wallenhorst (ots) - Im Ortsteil Hollage trieb am Samstag ein falscher Handwerker sein Unwesen. Gegen 18:30 Uhr klingelte der Mann bei einer 87-jährigen Frau in der Bergstraße und gab sich als Klempner aus. Der Mann behauptete, in der Wohnung unterhalb der 87-Jährigen käme Wasser aus der Decke, er sei mit einer Überprüfung beauftragt worden. Die Seniorin sollte im Badezimmer den laufenden Duschkopf in die Toilette ...

mehr