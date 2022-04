Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen-Deufringen: Wohnungseinbrüche

Ludwigsburg (ots)

Gleich in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus im Neuwiesenweg in Deufringen brach am Montag zwischen 01.30 Uhr und 09.00 Uhr vermutlich ein und derselbe Täter ein. Beide Wohnungen befinden sich im Erdgeschoss des Hauses. Der Täter hebelte in beiden Fällen die Wohnungseingangstüren auf und durchsuchte anschließend verschiedene Möbelstücke. Ob ihm hierbei etwas Stehlenswertes in die Hände fiel, steht derzeit abschließend noch nicht fest. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 20405-0 mit dem Polizeiposten Maichingen in Verbindung zu setzen.

