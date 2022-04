POL-PDLD: Trunkenheit im Verkehr/Widerstand 76829 Landau, Carl-Bosch-Straße 1a, 17.04.2022, 21:00 Uhr

Wörth (ots) - Die beiden geschädigten Spaziergänger staunten am 17.04.2022 nicht schlecht, als sie um 14:00 Uhr zu ihrem Auto am Waldparkplatz an der K15 zwischen Langenberg und Wörth zurückkamen. Dort wurde nämlich durch unbekannte Täter eine Scheibe eingeschlagen und ein, auf dem Beifahrersitz abgestellten, Osterkorb mit Inhalt von knapp 100 Euro entwendet. Rückfragen bitte an: S. Bischoff Polizeiinspektion ...

mehr