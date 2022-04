Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unbekannter attackiert 28-Jährige

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Donnerstagmittag im Ulmenweg in Gerlingen ereignete. Eine 28 Jahre alte Frau hatte über ein Online-Kleinanzeigen-Portal ein Möbelstück zum Verkauf angeboten. Gegen 13.00 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Mann und gab gegenüber der 28-Jährigen an, sich für das Möbelstück zu interessieren. Gemeinsam begutachteten beide den Gegenstand zunächst. Als die 28-Jährige sich kurz von dem Unbekannten wegdrehte, umklammerte dieser sie plötzlich von hinten. Die Frau begann sofort sich zu wehren und zu schreien. Es gelang ihr, sich zu befreien und zu flüchten, wobei sie jedoch stürzte. Nachdem sie sich aufgerappelt hatte, attackierte der Täter sie erneut von hinten und zerriss ihr T-Shirt. Sie konnte sich ein weiteres Mal befreien und begann Gegenständen nach dem Mann zu werfen, während sie weiterhin um Hilfe schrie. Die Freu erlitt leichte Verletzungen. Der unbekannte Täter flüchtete hierauf aus dem Haus. Er wurde als etwa 25 bis 30 Jahre alt beschrieben, hat schwarze, seitlich kurz rasierte Haare, die oben etwas länger sind und einen dunkleren Teint. Der Mann trug ein schwarzes Sport-T-Shirt, vermutlich aus Synthetik-Material, eine beige Cargo-Hose, an deren Seite eine Kette hing, und eine schmale, sportliche, schwarze Uhr am Handgelenk. Die Polizei ermittelt wegen versuchten sexuellen Übergriffs.

