POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Fahrzeugbrand

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 01:15 Uhr geriet ein Pkw der Marke Tesla in Bietigheim-Buch in Brand. Das Feuer sprang anschließend auf einen neben dem Tesla geparkten VW sowie eine dortige Hecke über. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, wodurch ein Übergreifen auf die angrenzenden Wohnhäuser verhindert werden konnte. Die Ursache für den Brandausbruch ist bislang unklar. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von insgesamt 60.000 Euro. Neben der Polizei waren die Feuerwehren Bietigheim-Bissingen, Kornwestheim und Ludwigsburg an der Brandörtlichkeit im Einsatz.

