Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K 1656

L 1136 Gemarkung Ditzingen: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Krad-Fahrer

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am Sonntagmittag, gegen 11:30 Uhr, ein 47 Jahre alter Krad-Lenker am Kreisverkehr der Ortsumgehung Schöckingen zu, als dieser von der K1656 aus Richtung Münchingen kommend auf die L 1136 in Richtung Hirschladen einbiegen wollte. Aufgrund von Straßenschäden kam er mit seinem Krad der Marke KTM zu Fall und musste anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Schaden am Motorrad wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell