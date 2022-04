Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hildrizhausen: 43-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Ludwigsburg (ots)

Ein als Sozialunterkunft genutztes Gebäude in der Herrenberger Straße in Hildrizhausen wurde am Montagmittag von mehreren Polizeibeamten umstellt. Den Einsatz hatte gegen 11.50 Uhr ein Bewohner der Unterkunft ausgelöst, der per Notruf mitgeteilt hatte, dass es zu einem Gewaltverbrechen gekommen wäre. Im Zuge dieser Meldung wurde das Haus durch Beamte der Polizeireviere in Zusatzausrüstung betreten. Diese konnten jedoch keine Hinweise auf ein verübtes Verbrechen erlangen. Der 43 Jahre alte Bewohner wurde im Anschluss zunächst vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Böblingen gebracht. Dort wurde er mit den polizeilichen Feststellungen konfrontiert, worauf er zugab, möglicherweise an Halluzinationen zu leiden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 43-Jährige, der vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation stand, in eine psychiatrische Klinik gebracht.

