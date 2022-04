Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: 26-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand

Ludwigsburg (ots)

Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Sindelfingen gegen einen 26 Jahre alten Mann, dessen Freunde am Sonntag gegen 21.40 Uhr die Polizei in die Austraße nach Maichingen riefen. Die Freunde teilten mit, dass der 26-Jährige sich in einem psychischen Ausnahmezustand befände und "durchdrehen" würde. Gegenüber den eingetroffenen Beamten verhielt sich der Mann sogleich aggressiv, beleidigend und er sprach auch Drohungen aus. Aufgrund seines Zustands sollte er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden. Ihm wurden hierauf Handschließen angelegt und er wurde in den Streifenwagen gesetzt, wo er begann gegen die Fahrzeugscheiben und in Richtung der Beamten zu treten und zu spucken. Als ihm Fußfesseln und eine Spuckschutzhaube angelegt wurden, wehrte er sich heftig, unter anderem mit Kopfstößen. Der Transport des Mannes in eine Klinik musste letztlich von einem weiteren Streifenwagen unterstützt werden.

