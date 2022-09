POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Roller gestohlen

Konstanz (ots) - Eine Frau ist bei Streitigkeiten am Samstagabend in der Brandenburger Straße mit einer Schreckschusswaffe bedroht worden. Ein 28 Jahre junger Mann trat gegen 19 Uhr an das Auto einer 33-Jährigen heran und hielt dabei eine Schreckschusswaffe an die Scheibe der Fahrertür auf Kopfhöhe der Frau. Als diese deshalb nicht weiterfuhr und ausstieg, steckte ...

