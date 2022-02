Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnung - Täter kommt über den Balkon

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hohenstein, Saarstraße

16.02.2022, 17.40 Uhr - 19.15 Uhr

Ein Unbekannter ist am Mittwochabend in eine Wohnung in der Saarstraße eingebrochen. Ob und was er dabei entwendet hat ist derzeit noch unklar.

Fest steht, dass der Unbekannte zwischen 17.40 Uhr und 19.15 Uhr den Balkon der im Hochparterre gelegenen Wohnung erklommen hat.

Anschließend öffnete er gewaltsam die Balkontür und gelangte so in die dahinterliegenden Räumlichkeiten, welche von ihm betreten und nach sich lohnender Beute durchsucht wurden.

Danach flüchtete der Einbrecher über den Balkon in ein dahinterliegendes parkähnliches Gelände oder in Richtung des Haydn- oder Schubertrings.

Die Ermittler des 2. Fachkommissariats hoffen darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell