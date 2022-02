Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand in einer Wohnunterkunft - Ein Anwohner zur Abklärung im Klinikum

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Borsigstraße

15.02.2022, 19.15 Uhr

Am Donnerstagabend kam es aus bisher unbekannten Gründen zu einem Brand in einer Wohnunterkunft in der Borsigstraße. Mehrere Anwohner wurden evakuiert. Ein Bewohner wurde zur Abklärung von Verletzungen ins Klinikum gefahren. Es entstand Gebäudeschaden in bisher unbekannter Höhe.

Am Dienstagabend wurde die Leitstelle der Berufsfeuerwehr über einen Brand in einer Wohnunterkunft in der Borsigstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte eine Wohnung im Erdgeschoß. Zeitgleich mit den Löscharbeiten übernahm die Einsatzkräfte die Evakuierung des Hauses. Das Wohnungsinventar der brandbetroffenen Wohnung wurde nahezu vollständig zerstört. Durch das schnelle Eingreifen der Berufsfeuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die anderen Wohnungen verhindert werden.

Ein Anwohner wurde vorsorglich von einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren, um eine eventuelle Rauchgasintoxikation abzuklären.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen, gehen die Ermittler von einer fahrlässigen Brandstiftung aus.

Hinweise bitte an das 1. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0.

