POL-LB: Magstadt: tote Hühner auf Gartengrundstück festgestellt

Ludwigsburg (ots) - Ein Unfall mit zwei beteiligten Radfahrerinnen ereignete sich am Donnerstag gegen 10:40 Uhr in der Grünäckerstraße in Maichingen. Eine 42-Jährige fuhr mit ihrem Rad und einem Anhänger von der Talstraße kommend durch eine Unterführung in Richtung Grünäckerstraße, als eine 48-jährige Radfahrerin auf einem Radweg parallel zur ...

