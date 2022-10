Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein Unfall mit zwei beteiligten Radfahrerinnen ereignete sich am Donnerstag gegen 10:40 Uhr in der Grünäckerstraße in Maichingen. Eine 42-Jährige fuhr mit ihrem Rad und einem Anhänger von der Talstraße kommend durch eine Unterführung in Richtung Grünäckerstraße, als eine 48-jährige Radfahrerin auf einem Radweg parallel zur Grünäckerstraße Richtung Anna-Reich-Straße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich der Unterführung und des Radwegs kollidierten die beiden Fahrradfahrerinnen, da die 48-Jährige mutmaßlich die Vorfahrt nicht beachtete. Beide Frauen stürzten zu Boden, dabei zog sich die 48-Jährige leichte Verletzungen zu. Die 42-Jährige, die keinen Helm trug, musste mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

