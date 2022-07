LPI-EF: Fahrradteile gestohlen

Erfurt (ots) - Die Polizei wurde am Mittwochmorgen auf das Gelände einer Schule nach Daberstedt gerufen. Unbekannte Täter hatten in der Nacht für reichlich Schaden gesorgt. Mit pinkfarbener und schwarzer Farbe hatten sie 14 großflächige Graffitis in Form von Gesichtern und Schriftzügen an Wände gesprüht. Der Schaden, der durch die Schmierereien verursacht wurde, wird auf etwa 1.750 Euro geschätzt. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

