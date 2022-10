Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall mit hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 38.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag kurz vor 14 Uhr in der Böblinger Straße in Sindelfingen ereignete. Ein 39-Jähriger war dort mit seinem Lkw aus Richtung Böblingen kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte Sindelfingen unterwegs. Auf Höhe der Gottlieb-Daimler-Schule kam der 39-jährige Lkw-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte dadurch mit dem entgegenkommenden VW Tiguan, der von einem 82-jährigen Fahrer gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß wurde der Lkw von der Fahrbahn abgewiesen und prallte dort gegen einen Baum, wodurch ein Teil des Dachs des Lkw abgerissen und der Baum stark beschädigt wurde. Am Lkw des 39-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro, der Schaden an dem VW des 82-Jährigen beläuft sich auf circa 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die zwei Fahrzeuglenker wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Für die Unfallaufnahme sowie zur Reinigung der stark verschmutzen Fahrbahn an der Unfallstelle waren neben der Polizei auch Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie Mitarbeiter des Bauhofs im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell