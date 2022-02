Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Erste Bilanz der Sturmnacht, nur ein Einsatz

Schwelm (ots)

Die bisherige Bilanz der Sturmnacht vom 16. auf den 17.02.2022 fällt für die Feuerwehr Schwelm positiv aus, das Stadtgebiet wurde weitestgehend verschont. Bisher musste bis 07:00 Uhr am Donnerstagmorgen lediglich ein unwetterbedingter Einsatz abgearbeitet werden.

Gegen 23:48 Uhr wurde die Feuerwehr zur Hattinger Str. alarmiert. Dort war ein Baum in eine Stromleitung gefallen und in Folge drohte ein Strommast umzustürzen. Nachdem die Stromleitung vom Bereitschaftsdienst des zuständigen Energieversorgers AVU Netz abgeschaltet wurde, konnte der Gefahrenbaum von den Einsatzkräften mit Hilfe einer Motorkettensäge beseitigt werden. Der Bereich um den Strommast wurde abgesperrt und die Einsatzstelle an das Versorgungsunternehmen übergeben.

Die Feuerwehr war mit 3 Einsatzkräften der hauptamtlichen Wachbesatzung und einem Rüstwagen vor Ort. Der Einsatz war gegen 00:30 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell