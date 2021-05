Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Exhibitionist belästigt Frau

Zeugen sucht die Polizei nach einem Vorfall an Montag bei Blaustein.

Ulm (ots)

Zwischen 8.30 und 9 Uhr joggte eine 51-Jährige auf dem Rad-/Fußweg Blaubeurer Straße / In der Wanne entlang der Kleingärten. Dort stand ein Unbekannter und hatte seine Hose heruntergelassen. Sie ging wohl zunächst davon aus, dass der Mann seine Notdurft verrichten würde. Als sie etwa 20 Minuten später auf dem Rückweg an der gleichen Stelle vorbei kam, stand der Unbekannte immer noch dort. Er hatte sein Geschlechtsteil in der Hand und berührte es unsittlich. Die Unbekannte lief auf die Frau zu. Die rannte weg und der Unbekannte blieb stehen. Danach informierte sie die Polizei. Die fahndete nach dem Unbekannten. Der blieb verschwunden. Der Polizeiposten Blaustein (Telefon 07304/80370) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen die Hinweise zu dem Täter geben können. Der soll etwa 170 bis 180 cm groß gewesen sein. Er hatte dunkles bis schwarzes Haar. Bekleidet war er mit einer schwarze Jogginghose und schwarzem Kapuzenpulli mit weißen Streifen. Die Kapuze hatte er ins Gesicht gezogen.

