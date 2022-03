Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Geschädigtes Fahrzeug gesucht!

Hildesheim (ots)

Alfeld, 14.03.22 (ji) Bereits am 08.03.22, vormittags, beschädigte ein 85-jähriger Alfelder mit seinem Pkw im Vorbeifahren ein anderes Fahrzeug, dass in einer Parkbucht auf dem Perkwall in Alfeld, etwa in Höhe der Fa. CarGlass abgestellt war. Der Schaden wurde bei der Polizei gemeldet, jedoch konnte der Verursacher keine Angaben zum beschädigten Fahrzeug machen. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Alfeld, 05181-91160.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell