Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Werkzeug von Baustellengelände entwendet

Ludwigsburg (ots)

In gleich zwei Fällen entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag mehrere Baustellenmaschinen aus Baucontainern in Sindelfingen. Die Unbekannten durchtrennten sowohl in der Erlenstraße als auch in der Maichinger Straße die Vorhängeschlösser von Baucontainer auf Baustellen, um an die darin gelagerten Gerätschaften zu gelangen. Während der Wert des Diebesgutes in dem ersten Fall auf 10.000 bis 15.000 Euro geschätzt wird, ist er in dem zweiten Fall noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell