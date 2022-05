Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht (22.05.2022)

St. Georgen (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntag gegen 18.45 Uhr auf der Straße "Hansjakobweg" eine Unfallflucht begangen. Der unbekannte Autofahrer beschädigte einen geparkten BMW M140i xDrive und flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden am BMW hinten links in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Unfallflüchtigen erbittet die Polizei in St. Georgen unter der Telefonnummer 07724 94950-0.

