Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Handtaschendiebstahl auf offener Straße

Mainz-Neustadt (ots)

Um 11:10 Uhr am gestrigen Dienstag beobachtete eine 41-jährige Mainzerin in der Josefsstraße einen versuchten Handtaschendiebstahl.

Die unbekannte Täterin näherte sich von hinten einer Mainzer Seniorin. Plötzlich griff sie nach der Handtasche der 65-Jährigen und versuchte ihr diese mit einem Ruck zu entreißen. Es gelang der arglosen Seniorin, ihre Handtasche festzuhalten, sodass die Angreiferin von ihr abließ, zügig weiterging und schließlich nach rechts in die Leibnizstraße einbog.

Bevor sie zur Tat schritt, beobachtete die 41-Jährige, dass sich die Täterin mit einer weiteren Person an der Kreuzung Josefsstraße/Nackstraße aufgehalten hatte.

Personenbeschreibungen:

1. Täterin

- weiblich - schwarze Hautfarbe - ca. 18-25 Jahre alt - blonde, lange Perücke - kurze Hose

2. Begleitung

- männlich - ca. 20-25 Jahre alt - ca. 185-190 cm groß - trug eine Basecap und Kapuze

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131 65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

