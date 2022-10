Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Unfallflucht mit verletzter Person gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmittag, gegen 13:30 Uhr, kam es an der Einmündung Bahnhofstraße zur Stuttgarter Straße (B27) zu einem Unfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pkw. Ein 17-Jähriger fuhr mit seinem Kleinkraftrad der Marke Hanway aus Richtung Bahnhofstraße kommend auf der linken Linksabbiegerspur, rechts neben ihm fuhr ein dunkler Pkw auf der rechten Linksabbiegerspur. Bei Grünlicht bogen beide Fahrzeuge nach links in die Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Heilbronn ab, wobei der Pkw während des Abbiegevorganges die Kurve und somit die Fahrspur des Kleinkraftrades schnitt. Der Zweiradfahrer konnte durch ein Ausweichmanöver eine Kollision mit dem Pkw verhindern, kam jedoch zu Fall. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt, am Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Der Lenker des Pkws fuhr nach dem Sturz des Zweiradlenkers ohne anzuhalten weiter. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer erkannten die Situation und leisteten dem gestürzten Fahrer Hilfe. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen bittet nun diese hilfsbereiten Personen und weitere Zeugen des Unfalles, sich unter der Telefonnummer 07142 4050 zu melden.

