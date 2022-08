Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zwei leicht verletzte Kinder nach Zusammenstoß

Warendorf (ots)

Zwei kleine Kinder sind nach einem Verkehrsunfall am Samstag (27.08.2022, 09.15 Uhr) in Ahlen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Ein 33-jähriger Ahlener fuhr zusammen mit zwei Kleinkindern in seinem Auto auf der Straße Zum Richterbach Richtung Gemmericher Straße. Zeitgleich lenkte ein 60-jähriger Mann aus Welver sein Auto von einem Grundstück in Richtung der Straße Zum Richterbach. Beim Einordnen in den fließenden Verkehr, stießen die beiden Autos zusammen.

Rettungskräfte brachten die beiden Kinder zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

