Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Opel-Fahrer fährt auf Polizeibeamten zu

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich um einer polizeilichen Kontrolle zu entgehen, fuhr ein noch unbekannter Lenker eines Opel am frühen Montagmorgen auf einen 19 Jahre alten Polizeibeamten zu. Im Zuge einer eingerichteten Kontrollstelle, die sich parallel der Landesstraße 1141 auf Höhe Gerlingen, nahe der Bushaltestelle "Ramtel-Gerlingen" befand, sollte der PKW von dem Polizisten angehalten werden. Doch anstatt den Zeichen des Beamten Folge zu leisten, blendete der unbekannte Fahrer einmal das Fernlicht auf und fuhr dann auf den Polizisten zu. Dieser wich zunächst auf die Gegenspur aus und musste sich dann jedoch auf die Busspur der Haltestelle retten, da der Opel immer weiter auf ihn zukam. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, an denen mehrere Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, führten zum Auffinden des Opel. Dieser stand verlassen in der Füllerstraße auf Höhe "Sommerrain". Personen, die mit dem PKW in Verbindung gebracht hätten werden können, konnten keine festgestellt werden. Das Fahrzeug wurde im weiteren Verlauf beschlagnahmt und abgeschleppt. Die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung dauern an. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

