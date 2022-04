Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Bildungseinrichtung - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Vorsfelder Straße

05.04.2022, 18.00 Uhr bis 06.04.2022, 08.00 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in eine Bildungseinrichtung in der Vorsfelder Straße in Helmstedt ein und entwendeten Werkzeug.

Beim Verlassen des Gebäudes am frühen Dienstagabend war noch alles in Ordnung. Als ein Angestellter am Mittwochmorgen zur Arbeit kam, fiel ihm beim Aufschließen der Werkstatt auf, dass diese verwüstet war. Bei einer näheren Inaugenscheinnahme stellte er ein aufgebrochenes Fenster fest. Ersten Ermittlungen zufolge wurde eine Oberfräse entwendet; eine abschließende bezüglich weiteren Diebesgutes erfolgt noch.

Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/521-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell