POL-WOB: Unfall auf der Landstraße - Alleinbeteiligter Pkw- Fahrer schwer verletzt

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Holzberg 04.04.2022, 19.45 Uhr bis 05.04.2022, 07.20 Uhr Unbekannte Täter brachen zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in eine Praxis in der Straße Holzberg in Helmstedt ein und entwendeten Bargeld sowie medizinische Geräte. Eine Angestellte hatte am Montagabend die Praxis verlassen. Als eine Mitarbeiterin am Dienstagmorgen zur Arbeit kam, bemerkte sie mehrere durchwühlte Schränke in ...

