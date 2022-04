Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte Täter stehlen Multivan und Golf - 70000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Eisenacher Straße

03.04.2022, 22.00 Uhr bis 04.04.2022, 07.45 Uhr

Wolfsburg, Laagberg, Laagbergstraße

03.04.2022, 03.00 Uhr bis 04.04.2022, 16.00 Uhr

Zwischen Sonntagmorgen und Montagnachmittag wurden in Bereich Westhagen und Laagberg zwei hochwertige Fahrzeuge gestohlen.

Der Besitzer eines roten VW Multivan mit weißem Dach parkte sein sechs Jahre altes Fahrzeug am späten Sonntagabend auf einem Parkplatz in der Eisenacher Straße in Westhagen. Am Montagmorgen stellte er dann fest, dass der Pkw gestohlen worden war.

Einige Stunden später stellte der Besitzer eines schwarzen Golfs fest, dass sein in der Laagbergstraße geparkter, ein Jahr alter, Pkw gestohlen worden war. Der Besitzer hatte das Fahrzeug am frühen Sonntagmorgen auf dem hauseigenen Parkplatz abgestellt.

Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Aufenthaltsort der Pkw geben können, werden gebeten, sich bei dem 2. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

